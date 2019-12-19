: "Kızımı altı yaşında evlendirebilirim alimler öyle diyor"

19.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:46

Nijerya'da kadınlar bir insan olarak görülmediklerini düşünüyor. Genç kızların yüzde 44'ü 18 yaşın altında evleniyor. Çoğu anne-baba yoksulluk nedeniyle kızlarını çocuk yaşta evlendiriyor. Hatta bazıları din alimlerinin tavsiyesiyle kızlarını altı yaşında bile evlendirebileceğini söylüyor çünkü evlenen kızların sonradan olgunlaştığına inanıyor.

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