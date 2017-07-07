Kızım ve Ben' Filminin Çekimleri Başladı

Gerçek bir yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan ve etkileyici konusuyla dikkat çeken 'Kızım ve Ben' filminin çekimleri İstanbul'da başladı.
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