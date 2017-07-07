Kızım ve Ben' Filminin Çekimleri Başladı

Gerçek bir yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan ve etkileyici konusuyla dikkat çeken 'Kızım ve Ben' filminin çekimleri İstanbul'da başladı.

Kızım ve Ben' Filminin Çekimleri Başladı

Gerçek bir yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan ve etkileyici konusuyla dikkat çeken 'Kızım ve Ben' filminin çekimleri İstanbul'da başladı.

Kaynak: Dunya.com