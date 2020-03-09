Kızım Gibi Kokuyorsun Filmi
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Kızım Gibi Kokuyorsun Filmi

Kızım Gibi Kokuyorsun filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kızım Gibi Kokuyorsun filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:57
Kızım Gibi Kokuyorsun Filmi

Kızım Gibi Kokuyorsun, yaşanan bir trajedinin ardından yolları kesişen Beatrice, Hevi ve İbrahim’in hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Beatrice, büyük bir acı içindedir. Beatrice, 14 Temmuz 2016’da gerçekleşen Nice’deki Işid saldırısında, tüm ailesini kaybetmiştir. Ailesinin kaybı ile başa çıkmaya çalışan genç kadın, babasının vasiyetini yerine getirmeyi kendisine görev edinir. Beatrice, babasının vasiyeti üzerine, ailesinin cenazesini yıllar önce göç ettikleri Antakya Vakıflı Ermeni köyüne götürmek üzere yola koyulur. Antakya’ya ulaştığında Samandağ’da bir motele yerleşen Beatrice, burada kendisi gibi örgütten mustarip olan Suriyeli Hevi ve tatil için ülkesine gelen İbrahim ile tanışır. Birbirlerinin hayatına dokunan Beatrice, Hevi ve İbrahim, aralarından birinin kayıp yakınını bulmak için birlikte harekete geçer.

Yönetmen: Olgun Özdemir

Senaryo: Olgun Özdemir

Oyuncular: Clémence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören, Fehmi Karaarslan, Ronald L. Carr, Derya Uygurlar, İbrahim Eren Kilisli

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Scent of My Daughter

Yapımcı Firma: Sargona Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 103 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 08.05.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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