'Kızım çocuklarını öldürüp, intihar etti'
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'Kızım çocuklarını öldürüp, intihar etti'

'Kızım çocuklarını öldürüp, intihar etti'
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kızı Meryem (23) ile torunları Merve (1) ve Ömer İsmail Atsak'ı (3) öldürüp intihara kalkıştığı iddia edilen Öznur Aydın (55) ilk ifadesinde, kızının eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle çocuklarını vurup, intihar ettiğini iddia etti.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kızı Meryem (23) ile torunları Merve (1) ve Ömer İsmail Atsak'ı (3) öldürüp intihara kalkıştığı iddia edilen Öznur Aydın (55) ilk ifadesinde, kızının eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle çocuklarını vurup, intihar ettiğini iddia etti. Öznur Aydın, kızı ve torunlarının durumunu görünce kendisinin de intihara kalkıştığını ileri sürdü.

Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Meryem, çocukları Merve ve Ömer İsmail Atsak, göğüs bölgelerinden silahla vurularak yaşamlarını yitirdi. Evde bulunan anneanne Öznur Aydın da aynı silahtan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Anne ve iki çocuğu, dün Ortaköy Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

İLK İFADEYİ SAVCIYA VERDİOlayın ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öznur Aydın'ın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Öznur Aydın'ın, soruşturma kapsamında ilk ifadeyi hastanede Cumhuriyet Savcısına verdiği öğrenildi. Öznur Aydın'ın, kızı ve torunlarını öldürdüğü suçlamasını kabul etmediği belirtildi.'KIZIM ÇOCUKLARINI VURUP İNTİHAR ETTİ'Aydın'ın ifadesinde, kızının, bankada çalışan eşi Özgür Atsak ile şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, sık sık tartıştıklarını ve bu yüzden sürekli çocuklarıyla yanına geldiğini söylediği öğrenildi. Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini ve bu yüzden intihar etmeye karar verdiğini anlattığı belirtildi. Öznur Aydın'ın, kızının, önce çocuklarının biberonlarına fare zehri attığını, etkili olmayınca da tabancayı alıp önce çocuklarını öldürdüğünü, sonra da aynı silahla kendisini vurduğunu ileri sürdü. Öznur Aydın, kızı ve torunlarını o şekilde görünce kendisinin de intihar etmeye kalktığını ve aynı silahı alıp kendisini vurduğunu söylediği belirtildi.SİLAH İNCELEMEYE GÖNDERİLDİÖznur Aydın'ın iddialarının doğru olup olmadığı, olayda kullanılan silah ve evden toplanan deliller üzerinde yapılacak inceleme sonucu belirlenecek. Silah bu yüzden balistik incelemeye gönderildi. Evden toplanan delil niteliğindeki materyaller de laboratuvar incelemesine gönderildi. Meryem Atsak ve çocuklarının ölüm pozisyonlarının da incelendiği belirtildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özgür Atsak'ın, eşine şiddet uyguladığı iddiasını kabul etmediği belirtildi. 

 


'Kızım çocuklarını öldürüp, intihar etti'
'Kızım çocuklarını öldürüp, intihar etti'
'Kızım çocuklarını öldürüp, intihar etti'
'Kızım çocuklarını öldürüp, intihar etti'
'Kızım çocuklarını öldürüp, intihar etti'
'Kızım çocuklarını öldürüp, intihar etti'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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