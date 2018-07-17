Kızım Açlıktan Ağlar Ben Üzüntüden" (1)

- Esed rejiminin evlerine uçakla düzenlediği saldırı sonrasında korkarak sütü kesilen Ramya Kaddor

Suriyeli anne Ramya Kaddor'un beslenme yetersizliğinden ötürü 900 gram ağırlığında olan kızından görüntüler

Suriyeli anne Ramya Kaddor ile röportaj

Suriyeli anne Ramya Kaddor'un kızına mama vermesi

Suriyeli anne Ramya Kaddor'un yaşadığı kamp Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından en büyük zararı görenlerin başında anneler ve bebekleri geliyor.

Şahit oldukları saldırıların dehşeti karşısında sütleri kesilen binlerce anne, maddi imkansızlıktan dolayı bebeklerini doyuracak takviye besin bulamıyor.

İmkansızlıklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan çeşitli hastalıklara yakalanan bebeklerde anne sütü eksikliğinden kaynaklanan gelişim geriliği görülüyor.

Saldırılardan korkarak sütleri kesilen anneler bebeklerini doyurabilmek için yardım bekliyor.

Esed rejiminin evlerine uçakla düzenlediği saldırı sonrasında korkarak sütü kesilen Ramya Kaddor yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Kaddor, rejimin Hama kırsalına geçen yıl düzenlediği saldırıda abisini ve bir komşusunu kaybettiğini söyledi.

Saldırı anında hamile olduğunu aktaran Kaddor, "Çok korktum. Uçağın sesi çok ürkütücüydü. Kardeşim ve kardeşim gibi saydığım komşum gözlerimin önümde öldüler. O anlar aklımdan hiç çıkmadı." dedi.

Evlerine yapılan saldırı sonrası kaçarak İdlib ilinde, Türkiye sınırı yakınındaki bir kampa sığınan 3 çocuk annesi Ramya Kaddor, yaşadığı dramı "Esed rejimi evimize uçak saldırısı düzenlediğinde çok korktuğum için sütüm kesildi. Süt ve mama alacak paramız yok. Kızım açlıktan ağlar ben üzüntüden." diye anlattı.

Kaddor "Hamileyken elimi karnıma koyup korkudan bağırırdım. Ne ben iyi beslenebildim ne kızıma doğru düzgün süt temin edebildim. Yiyecek bir şey bulunsa da yaşadığımız korku ve üzüntüden yiyemezdik. Bebeğimiz doğduğunda 900 gramdı. Göğsümden süt vermeye çalıştım ama veremedim. Korkudan sütüm kesilmişti." şeklinde konuştu.

Kızının aç kalmasının kendisini çok etkilediğini, psikolojisinin bozulduğunu aktaran Kaddor şöyle devam etti:

"Üzüntüden 3 gün yemek yemedim. Kızım 28 günlük ve bir buçuk kilo civarında. Bebek maması lazım ama para yok. Kızımın diğer çocuklar gibi sağlıklı olmasını Allah'ın onu bana bağışlamasını dilerim. Kızım benim kalbimdir. O benim hayatımdır. Ona bir şey olursa bu hayatı istemiyorum."