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Kızılyıldız-Partizan derbisi golsüz tamamlandı

Sırbistan'ın köklü kulüpleri Kızılyıldız ile Partizan'ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi, golsüz berabere tamamlandı.

01.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:32
Kızılyıldız-Partizan derbisi golsüz tamamlandı

Sırbistan'ın köklü kulüpleri ile 'ın karşı karşıya geldiği derbisi, golsüz berabere tamamlandı.

Sırbistan Süper Ligi'nin 24. haftasında Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol atan takım olmadı.

Sırbistan futbolunda 162'nci kez karşı karşıya gelen takımlardan Kızılyıldız puanını 63'e yükselterek liderliğini korurken, Partizan 52 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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