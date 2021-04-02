Kızılyıldız mts'in 4 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılyıldız mts'in 4 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı

Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic - Haberler | Spor
Kızılyıldız mts'in 4 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı

THY Avrupa Ligi ekiplerinden Kızılyıldız mts'te dört oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

THY Avrupa Ligi ekiplerinden Kızılyıldız mts'te dört oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve oyunculara yapılan PCR testlerinde dört vakanın tespit edildiği kaydedildi.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan oyuncuların prosedürler gereği ev karantinasına gönderildiği belirtilen açıklamada, Kızılyıldız mts'in, Adriyatik (ABA) Ligi kapsamında 4 Nisan Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanması planlanan Cedevita Olimpija maçına çıkmayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Erkan Kandemir Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım
Magazin Alişan Cansu Dere Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kızılyıldız mts'in 4 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 18:32:48. #1.14#
title