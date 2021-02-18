Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Kızılyıldız - Milan maçı hangi kanalda?
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Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Kızılyıldız - Milan maçı hangi kanalda?

18.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:18
Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Kızılyıldız - Milan maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Kızılyıldız ve Milan takımları karşı karşıya gelecek. Peki, Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Kızılyıldız - Milan maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 32 turda ilk maçında Kızılyıldız ve Milan takımları kıyasıya mücadele edecek ve sahada kozlarını paylaşacak. Futbol severler bu maçı bekliyor! Sırbistan takımı Kızılyıldız, İtalyan takımı AC Milan'ı konuk edecek. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Seria A lideri Milan, Kızılyıldız'a ne zaman konuk olacak? Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Kızılyıldız - Milan maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

KIZILYILDIZ MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız ve Milan arasında gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 Turunda ilk maçıbugün yani 18 Şubat Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.55'de gerçekleşecek. Maç,Kızılyıldız'ın Sırbistan'daki sahası Stadion Rajko Mitic'te oynanacak. Karşılaşmayı Anastasios Sidiropoulos yönetecek. Sidiropoulos'un yardımcılıklarını Polychronis Kostaras ile Lazaros Dimitriadis yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ioannis Papadopoulos.

KIZILYILDIZ MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Kızılyıldız - Milan maçı BeIN Sports HD1'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 11:18:36. #1.15#
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