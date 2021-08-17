Kızılyıldız - CFR Cluj maçı ne zaman, hangi kanalda? Kızılyıldız - CFR Cluj maçı şifresiz mi? Kızılyıldız - CFR Cluj maçı hakemi kim?
UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Kızılyıldız - CFR Clujbugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kızılyıldız - CFR Cluj maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
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KIZILYILDIZ - CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kızılyıldız - CFR Cluj maçı 17 Şubat Salı (17.08.2021) saat 22.00'de oynanacak.
KIZILYILDIZ - CFR CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kızılyıldız - CFR Cluj EXXEN platformunda olacak.
KIZILYILDIZ - CFR CLUJ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Kızılyıldız - CFR Cluj maçı ücretli platform olan EXXEN'de olacak