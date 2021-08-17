Kızılyıldız - CFR Cluj maçı ne zaman, hangi kanalda? Kızılyıldız - CFR Cluj maçı şifresiz mi? Kızılyıldız - CFR Cluj maçı hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Kızılyıldız - CFR Clujbugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kızılyıldız - CFR Cluj maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.