Kızılyıldız Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta?

Anadolu Efes, THY Euroleague 11. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşı karşıya gelecek. Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Kızılyıldız Anadolu Efes maçı saat kaçta? Anadolu Efes'in maçı ne zaman? Anadolu Efes maçı nerede oynanacak?

Anadolu Efes, Euroleague'in 11. haftasında Kızılyıldız'a konuk oluyor. Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kızılyıldız mts ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 6'sında mağlup oldu. Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Kızılyıldız Anadolu Efes maçı saat kaçta?

KIZILYILDIZ ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki THY Euroleague maçı, beIN Sports Haber kanalında canlı yayınlanacak.

KIZILYILDIZ ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN?

Kızılyıldız-Anadolu Efes Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak.

KIZILYILDIZ ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız-Anadolu Efes Maçı 21:00'de başlayacak.

KIZILYILDIZ ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki THY Euroleague Maçı Aleksandar Nikolic Hall, Belgrad'da oynanacak.

Anadolu Efes'in 696. maçı

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 696. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 695 müsabakada 393 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 448. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 447 mücadelede 236 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.