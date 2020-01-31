Kızılyıldız - Anadolu Efes | Euroleague maç notları

31.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:14

Anadolu Efes, Aralık 2015’ten bu yana Kızılyıldız ile oynadığı yedi maçın beşini kazandı. İki takım arasındaki son maç, bu sezonun beşinci haftasında oynanmıştı. O maça ise 26 sayıyla temsilcimize galibiyeti getiren Vasilije Micic damga vurmuştu.

Kızılyıldız cephesi

Kızılyıldız, 20 Aralık ile 10 Ocak arasında oynadığı dört maçı da kazanmıştı. Ardından ise iç sahada Zalgiris Kaunas ve ALBA Berlin’den beklenmedik yenilgiler aldılar. Son olarak Barcelona deplasmanında üst üste üçüncü kez mağlup oldular.

Sırbistan ekibi, bu sezon geride kalan 21 maçta ortalama 74,95 sayı üretti. Bu alanda ligde sondan dördüncü sırada yer alıyorlar.

Fakat Kızılyıldız, Euroleague’in potasında en az sayı gören ekibi. Kızılyıldız’ın rakipleri maç başına 76,86 sayı üretebiliyor.

Şu ana dek 12 farklı oyuncu maçlara ilk beşte başladı. Her maça da ilk beşte başlayan herhangi bir oyuncu yok.

Takımın en önemli oyuncularından Lorenzo Brown, son 11 maçta da çift haneli skor üretmeyi başardı. Ayrıca son 16 maçının 15’inde çift haneli verimlilik skoruna ulaştı.

Sezonu Fenerbahçe Beko’da açan ve Kızılyıldız’a geçtiğimiz haftalarda katılan Vladimir Stimac, %69,5 saha içi isabet oranıyla bu alanda lig ikincisi.

Anadolu Efes cephesi

Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague’deki son 15 maçının 14’ünü kazandı. 20 Aralık’ta CSKA Moskova’ya kaybeden Efes, o günden beri üst üste altı maçtır galip geliyor.

Lacivert-beyazlılar, maç başına 87 sayı üretiyor ve bu alanda lider Panathinaikos’un arkasında ikinci sıradalar.

Takımın ve ligin süper yıldızı Shane Larkin, son üç haftada da haftanın oyuncusu seçildi. Larkin böylelikle bu sezon beşinci kez haftanın en iyi oyuncusu oldu. Bu sayıyı yediye ulaştırması demek, bir rekor anlamına geliyor.

Larkin, maç başına 21,65 sayıyla ligin sayı kralı. Aynı zamanda maç başına 26,05 verimlilik puanıyla ligin en verimli oyuncusu. %51,94 ile üçlük bulan ABD’li guard, bu alanda da lig lideri.

Shane Larkin, son 34 maçın 33’ünde en az bir üçlük isabet buldu. Ayrıca son yedi maçının hepsinde birden fazla üçlük attı.

Rodrigue Beaubois, son haftalarda hücumda bir hayli artan formuyla Larkin’in en büyük yardımcılarından biri oldu. Fransız skorer, son sekiz maçında da en az bir üçlük atmayı başardı. Buna ek olarak son yedi maçın hepsinde en az bir kez top çaldı.