Kızıltepeliler Zergan Deresinin temizlenmesini istiyor
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Kızıltepeliler Zergan Deresinin temizlenmesini istiyor

Kızıltepeliler Zergan Deresinin temizlenmesini istiyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinden geçen Zergan Deresi yatağında biriken çöpler, çevre kirliliği ve kötü kokunun yayılmasına neden oluyor.

05.09.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:15

Kızıltepeliler Zergan Deresinin temizlenmesini istiyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinden geçen Zergan Deresi yatağında biriken çöpler, çevre kirliliği ve kötü kokunun yayılmasına neden oluyor. Duruma tepki gösteren ilçe sakinleri, derenin temizlenmesini istiyor.

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet ve Şahkulubey mahallelerinden geçen Zergan Deresine atılan evsel atıklar ve çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Atılan çöpler derenin kötü kokmasına neden olurken canlıların da sağlığını tehlikeye atıyor. Dere içerisinde yaşama tutunmaya çalışan onlarca kaplumbağa pisliğin içerisinde yüzüyor. Çevrede yaşayanlar bir an önce bu kirliliğe çare bulunmasını istiyor.

30 yıldan beri derenin bir türlü temizlenemediğini belirten Deniz Aydın, "Yıllardır biz buradayız, mahalle sakiniyiz, hemen bu arka tarafta oturuyorum. Yaklaşık 30 yıldır burada ikamet ediyorum bu derenin hali hep böyle. Gördüğünüz gibi sürekli çöp atılıyor. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz, kötü kokudan pencerelerimizi açamıyoruz. Kokudan dolayı nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yetkililer buna bir çare bulsun" dedi.

Pisliğin içinde onlarca kaplumbağanın yaşadığına dikkat çeken Aydın, "Burası hiç sağlıklı bir yer değil. Hayvanlar da pisliğin içinde yaşıyor. Buna bir çare bulsunlar, burayı ıslah etsinler" diye konuştu.

(SGN-YRT-Y)

Kızıltepeliler Zergan Deresinin temizlenmesini istiyor

Kaynak: İHA

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