Kızıltepeli öğrenciler kütüphane bahçesinde kitap okudu Kızıltepeli öğrenciler kütüphane bahçesinde kitap okudu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler, kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kütüphaneyi tanımak için okullarından çıkarak ilçe kütüphane bahçesinde kitap okudu.

Kızıltepeli öğrenciler kütüphane bahçesinde kitap okudu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler, kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kütüphaneyi tanımak için okullarından çıkarak ilçe kütüphane bahçesinde kitap okudu.

23 Nisan İlkokulu birinci sınıf öğrencileri öğretmenleri ile kitap okuma saatlerini sınıf yerine dışarıda geçirdi. İlçe kütüphanesi bahçesine gelen öğrenciler hikaye kitapları okudu. Öğrenciler etkinlik sayesinde hem kitap okudu hem de kütüphaneyi tanıma fırsatı buldu.

Okulun rehber öğretmeni Benazir Dündar, "Çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için buraya geldik. Çocukların küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanacağını düşünüyoruz. O yüzden çocuklarla vakit geçirmeye geldik" dedi.

Öğrenciler de okumayı çok sevdiklerini söyleyerek güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

(SGN-YRT-Y)

Kaynak: İHA