Kızıltepeli öğrenciler "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde lise son sınıf öğrencileri "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bir alışveriş merkezinin sinema salonunda düzenlenen organizasyon kapsamında öğrenciler 10 Şubat'a kadar filmi izleyebilecek.

Öğrencilerle filmi izleyen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, filmi çok beğendiğini belirterek, öğrencilerin filmi izlemelerine vesile olan herkese teşekkür etti.

Çam, "Film gençlerimize örnek olması ve milli değerlere sahip çıkması açısından çok önemli. Vatan ve millet sevgisini en iyi şekilde gösteren bu film vesilesiyle de tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizde nice kahramanlıklar gösteren Erenler var. Bayrak, vatan ve millet aşkı oldukça yüreklerimizde, bir Eren şehit olur bin Eren doğar bu topraklarda. Erenlerimiz olduğu müddetçe ülkemizi bölmek isteyenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar." ifadelerini kullandı.