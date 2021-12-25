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Kızıltepeli kadınlar için rölyef kursu açıldı

Kızıltepeli kadınlar için rölyef kursu açıldı
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Kızıltepe ilçesinde Halk Eğitim Merkezince rölyef kursu açıldı.

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Kızıltepe ilçesinde Halk Eğitim Merkezince rölyef kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezinde açılan rölyef kursuna katılan 12 kadın, aile ekonomisine katkı sunuyor ve sosyalleşiyor.

Eğitmen Pınar Demir, kursa gelen kadınların el becerilerini geliştirdiğini, sosyalleştiğini ve aynı zamanda yaptıkları eserleri satarak aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin belgelerini aldıktan sonra usta eğitici olarak kursa devam edebileceklerini aktaran Demir, "Kursiyerlerimiz çok mutlu. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum." dedi.

Kursiyer Ayten Aksoy (49) da arkadaşının tavsiyesiyle kursa katıldığını anlatarak, kursun hayatını olumlu etkilediğini belirtti.

İmkanı olan bütün kadınların kursa gelmesini isteyen Aksoy, "Kursta huzur buluyorum. Gerçekten çok güzel." diye konuştu.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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