Kızıltepeli Çocuklara Kışlık Yardımı

İstanbul'da bir firma tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Ilıca köyünde eğitim gören 40 çocuğa mont ve bot yardımı yapıldı. Firma yetkilileri, okula gelerek çocuklara hediyelerini verdi.



Okul öğretmenlerinden Feride Boran, çocuklara yardımda bulunanlara teşekkür ettiklerini belirterek, "İstanbul'dan gelip çocuklara yardım ettiler. Bu kadar mesafeyi yardım için geldiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün öğrencilerimiz çok mutlu oldu" dedi.



Veli ve öğrenciler de yardımlar nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - MARDİN