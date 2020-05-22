Kızıltepeli çocuklara "bayram harçlığı ve hediye paketi" sürprizi
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Kızıltepeli çocuklara "bayram harçlığı ve hediye paketi" sürprizi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devletin şefkati Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü.

22.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:40

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devletin şefkati Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla ekipler ilçede öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuklarını tespit etti.

"Bu bayram gülmeyen çocuk kalmasın" sloganıyla yürütülen projede merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen, bayramı evlerinde geçirecek 592 çocuğa yaş grubu ve cinsiyetlerine göre çeşitli hediyeler hazırlandı, hanedeki çocuk sayısına göre bayram harçlığı da belirlendi.

Geleneksel oyuncak ve çikolataların yer aldığı ve ailedeki her bir çocuk için 20'şer lira harçlığın bulunduğu hediye paketleri, bayram öncesinde çocukların evine ulaştırıldı.

Paketlere "Değerli yavrum" başlığıyla kaleme aldığı mektup da koyan Çam, mektubunda, "Bu bayramı beraber kutlayamasak da gönüllerimizin bir olduğunu biliyorum. Bunun için bayram şekerini ve harçlığını sana gönderiyorum. Tüm aile bireylerine selamlarımı iletiyor sağlık mutluluk ve barış içerisinde nice bayramlarda buluşmak temennisi ile seni Allah'a emanet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Harçlık ve bayram hediyelerini alan çocukların mutlulukları ise gözlerine yansıdı.

Devletin şefkat elinin ve sıcak yüzünün çocuklara hissettirildiği projedeki hazırlık süreci de görüntülenerek Kaymakamlık tarafından klibe dönüştürüldü.

İlçede, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırlanan bayram hediyesi ve bayram şekerleri de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aracılığıyla evlerine gönderildi.

"Mutluluklarına vesile olmak ayrı bir mutluluk kaynağı oldu"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlatarak, çocukların bayramını kutlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Özellikle şehit ve gazilerimizin çocukları, yetim ve öksüz çocuklarımızın bu bayramı buruk geçirmesini istemedik" diyen Çam, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ilçedeki öksüz, yetim, şehit yakını ve gazilerin çocuklarını tespit ettiklerini belirtti.

Çam, tespit ettikleri 592 çocuğu mutlu etmek için sürpriz kutu hazırladıklarını dile getirerek, "Harçlık, çikolata, tek başına oynayabileceği zeka oyunu ve misketin bulunduğu çok güzel bir kutu hazırladık. Bu kutuları Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla 592 çocuğumuza ulaştırıp, bayram öncesinde onların mutluluklarına şahit olduk. Unutamayacakları bir bayram geçirmelerine ve mutluluklarına vesile olmak bizler içinde ayrı bir mutluluk kaynağı oldu." diye konuştu.

Gönüllülük esasıyla çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine vatandaşlara sundukları hizmet için teşekkür eden Çam, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkede olduğu gibi ilçede de çok önemli çalışmalar yapıldığını aktardı.

Çam, 15 bin hane ve 100 bin kişiye gıda ulaştırıldığını, toplumun bütün kesimlerine hizmet vermeyi şiar edindiklerini anlatarak, "En gencinden en yaşlısına kadar bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek bizim için çok önemliydi. Özellikle şehit ve gazilerimizin çocukları, yetim ve öksüz çocuklarımıza sahip çıkılması bizim açımızdan çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kızıltepeli çocuklara 'bayram harçlığı ve hediye paketi' sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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