Kızıltepeli çiftçiler yoğun yağışlardan tedirgin

MARDİN - Mardin'de geçtiğimiz sene yaşanan kuraklık bu sene yerini aşırı yağışlara bıraktı. Kentte çiftçilik yapan vatandaşlar, son dönemlerde devam eden yoğun yağışlara bağlı olarak ektikleri buğdayların çürüme ihtimali nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Mardin ve çevresinde geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık bu sene yerini yoğun yağışa bıraktı. Son dönemlerde aralıksız devam eden yağışlar çiftçileri önce sevindirdi ardından da tedirginlik yaşamalarına neden oldu. Ektikleri tahılların su kadar güneşe de ihtiyaç duyduğunu belirten çiftçiler, yoğun yağışların devam etmesi durumunda ürünlerin çürüme ihtimaline karşı arayış içerisine girdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, Kızıltepe Ovası'nın risk altında olduğunu söyledi. Bu durumun sadece Kızıltepe'ye has bir konu olmadığını kaydeden Öter, Mardin Ovası için de aynı durumun söz konusu olduğun ifade etti. Bu durumun bölgesel bir riske dönüştüğünü aktaran Öter, "İnşallah temennimiz önümüzdeki hafta havaların açılmasıdır. Havaların ısınması ile birlikte hububatın gördüğü zarar asgariye düşürmek için gübre ve ilaçlama yapılacak. Çiftçi çamurdan dolayı tarlaya girip gübreleme yapamıyor. Bu sene sonbaharda yağmur ful yağdı, kışın da aynı şekilde yağdı. Normalde bu tarihte bölgede yaza yakın bir sıcaklık geçiyordu. Ama çok yoğun bir şekilde yağmur yağıyor. Bu yağmurda buğdayın üremesine olumsuz bir şekilde etki yapıyor. Pas tutması ve mantar hastalığından korumak için çiftçiler ilaç atamıyor. Bu şekilde de giderse buğdayda genel bir kayıp söz konusudur" dedi.

Çiftçi İbrahim Koçhan ise aşırı yağışlardan dolayı ekinlerin zarar gördüğünü vurgulayarak yağmurun bu şekilde devam etmesi halinde zararlarının artacağını söyledi.

Kaynak: İHA