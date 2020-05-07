Kızıltepe'ye girişlere kısıtlama getirildi, yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu
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Kızıltepe'ye girişlere kısıtlama getirildi, yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu

Kızıltepe'ye girişlere kısıtlama getirildi, yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu
07.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:13

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezine kırsal mahallelerden gelen trafiği azaltmak için zorunlu haller dışında gidiş ve gelişleri kısıtladı.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezine kırsal mahallelerden gelen trafiği azaltmak için zorunlu haller dışında gidiş ve gelişleri kısıtladı. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından ilçeye alınmayınca yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeni ile alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda Kızıltepe Kaymakamlığı, kent merkezi ile kırsal mahalleler arasındaki trafiği azaltmak için zorunlu haller dışında giriş ve gelişler kısıtladı. Jandarma ekipleri de denetimlere başladı. Zorunlu haller dışında olmayan sürücüler ilçeye alınmayınca Hoca köy yakınlarında uzun araç kuyrukları oluştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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