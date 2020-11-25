Kızıltepe'ye çevre yolu müjdesi
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Kızıltepe'ye çevre yolu müjdesi

25.11.2020 09:35 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:39
Kızıltepe'ye çevre yolu müjdesi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde trafiği rahatlatacak olan çevre yolunun yapımına başlayacaklarının müjdesini verdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde trafiği rahatlatacak olan çevre yolunun yapımına başlayacaklarının müjdesini verdi.

Mardin Kızıltepe kara yolunun şehir merkezi içinde oluşturduğu araç trafik yoğunluğunu rahatlatacak ikinci ana ulaşım ağı olacak çevre yolunun açılması ve kullanıma hazır hale getirilmesi konusunda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen çevre yolu projesine ilişkin toplantıya Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, imar müdürleri ve Karayolları Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde iki gidiş, iki de geliş olmak üzere toplam 4 şeritten oluşan Kızıltepe ilçesinin trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak projenin bitmesi durumunda, günde yaklaşık 10 bin aracın geçiş yaptığı 9 kilometresi Kızıltepe ilçesinin içinden geçen tarihi İpekyolu'nda trafik akışı rahatlamış olacak.

Vali Demirtaş, projenin en kısa sürede başlayacağını belirterek, "Kızıltepe ilçemiz hem yüzölçümü hem de nüfus bakımından birçok ilimizden daha büyük. Haliyle araç sayısı fazla oluyor. Ayrıca Kızıltepe'nin içerisinden geçen tarihi İpekyolu birçok il ve ilçemizin bağlantı yolunu oluşturuyor. Maalesef bu durum bazen kazaları da beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımızın da çevre yolu için talepleri vardı. Bütün bu unsurları göz önünde bulundurarak inşallah en kısa sürede bu projemizi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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