Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" oldu

Bayburt'ta milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Bayburt'ta milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı'nın, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş