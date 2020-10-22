Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" oldu
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Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" oldu

22.10.2020 04:53 | Son Güncelleme: 22.10.2020 04:56
Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı

Bayburt'ta milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Bayburt'ta milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı'nın, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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