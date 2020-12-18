Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odasından eğitime tablet desteği
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Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odasından eğitime tablet desteği

18.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:40
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odasından eğitime tablet desteği

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, uzaktan eğitime destek olma amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne 55 tablet teslim etti.

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, uzaktan eğitime destek olma amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne 55 tablet teslim etti.

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar, 55 tableti Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Keskin'e teslim etti.

Dündar, eğitime katkı amacıyla bu tabletleri dağıttıklarını belirterek, bir an önce bu pandeminin son bulması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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