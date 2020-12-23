Kızıltepe Ticaret Borsasından eğitime tablet desteği
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Kızıltepe Ticaret Borsasından eğitime tablet desteği

23.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:56
Kızıltepe Ticaret Borsasından eğitime tablet desteği

Kızıltepe Ticaret Borsası uzaktan eğitime destek olma amacıyla Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 60 tablet teslim etti.

Kızıltepe Ticaret Borsası uzaktan eğitime destek olma amacıyla Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 60 tablet teslim etti.

Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, bu yıl TOBB önderliğinde öğrencilere tablet alınmasının uygun görüldüğünü kaydetti.

Bu kapsamda eğitime ulaşamayan öğrenciler için TOBB ve Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından 60 tablet alınarak geleceğin teminatı olan öğrencilere dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiğini aktaran Şahin, "TOBB ve Borsa her zaman eğitimin ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edecektir. Hiçbir öğrencimizin eğitim imkanlarından mahrum olmaması için bu türlü gayretlerimiz devam edecektir. Tüm öğrencilerimizi okullarımızda görememenin burukluğu ile minik yavrularımızı sıralarında olmalarının sevincini ve coşkusunu inşallah en yakın zamanda yaşarız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Keskin de ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:57:02. #1.15#
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