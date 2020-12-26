Kızıltepe Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kızıltepe Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı

26.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:34
Kızıltepe Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kızıltepe Ticaret ve Borsası ile Ziraat Bankası arasında Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Kızıltepe Ticaret ve Borsası ile Ziraat Bankası arasında Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Borsa binasında gerçekleştirilen programda, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ile Ziraat Bankası Kızıltepe Şubesi Müdür Vekili Davut Gündüz protokolü imzaladı.

Şahin, protokole göre, üyelerinin tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım satım işlemlerini Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştireceğini ve tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirilmesinin sağlanacağını kaydetti.

Şahin, "Böylesi bir dönemde Ziraat Bankasının üyelerimize sağlayacağı avantajlar ticari faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacaktır. Tahsilat riskini azaltan, özel vade ve fiyat avantajı sunan bu proje ile üretim, ihracat ve istihdamın devamlılığı da korunacak ve sonuçta tüm ekonomi de bundan olumlu etkilenecektir. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, attığımız bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Öznur Çalık Özlem Zengin Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Metin Oktay Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızıltepe Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:54:22. #1.14#
title