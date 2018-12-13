Kızıltepe Sele Teslim: Dere Taştı, Evler Su Altında Kaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sele teslim olan ilçede dere taştı, evler su altında kaldı, yollar gölete döndü. Mahsur kalan bazı vatandaşların imdadına itfaiye ekiplerinin yetiştiği ilçede, su oluğu açtığı sırada elektrik akımına kapılan bir vatandaşın da kaldırıldığı hastanede bacağı kesildi.

Kızıltepe'de önceki günden beri zaman zaman etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede, Zergan Deresi'nin taşması sonucu yollar gölete döndü, evler su altında kaldı. İtfaiye ekipleri de gece boyunca mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için mesai yaptı. İlçede evlerinden çıkan bir aile kepçeyle kurtarıldı. İlçenin Yenikent Mahallesi'nde ise su oluğu açmaya çalışan Cuma Yıldız (25), elektrik akımına kapıldı. Kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın bir bacağı kesildi. Yıldız'ın hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi.

İlçede yağış, tarım arazilerini de vurdu. Kızıltepe Ovası da yağış nedeniyle gölete döndü. - MARDİN