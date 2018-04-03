Kızıltepe Polisinden 'Şok Uygulaması'

Mardin Kızıltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Şok Uygulama' neticesinde bin 150 şahıs sorgulanırken aranması olan 11 şahıs yakalandı.

Kızıltepe polisi, ilçe genelinde 'Şok Uygulaması' gerçekleştirdi. Aramalarda bin 150 şahıs sorgulandı. Aranması olan 11 kişi yakalandı. Uygulamalarda 736 araç sorgulanırken, 62 araca 23 bin 643 lira ceza uygulandı. Ayrıca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir adet tabancaya el konulduğu belirtildi. - MARDİN