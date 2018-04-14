Kızıltepe Polisinden Şok Uygulama
Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ’Şok Uygulama’ neticesinde 200 şahıs sorgulanırken bir asker kaçağı tespit edildi.
Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Şok Uygulama' neticesinde 200 şahıs sorgulanırken bir asker kaçağı tespit edildi.
Kızıltepe polisi, 10 ekiple Cumhuriyet Meydanı'nda 'Şok Uygulaması' gerçekleştirdi. Aramalarda 200 şahıs sorgulandı. Asker kaçağı olan 1 kişi tespit edildi. - MARDİN
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