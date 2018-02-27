Kızıltepe Polisi Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Kızıltepe Polisi Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Mardin’in Kızıltepe Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kızıltepe ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçelerinde yaptıkları operasyonda 8 kişi ile birlikte yaklaşık 9 kilogram bağımlılık yapan madde ele geçirdi.

Kızıltepe Polisi Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Mardin'in Kızıltepe Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kızıltepe ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinde yaptıkları operasyonda 8 kişi ile birlikte yaklaşık 9 kilogram bağımlılık yapan madde ele geçirdi.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zahir tacirlerine yönelik operasyon başlattı. Kızıltepe ve Siverek ilçelerinde yapılan operasyonda 8 kişi yakalanırken 8 kilo 826 gram bağımlık yapan madde ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 8 şahıstan 6'sı tutuklandı. 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MARDİN

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