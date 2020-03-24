Kızıltepe polisi vatandaşları Türkçe ve Kürtçe uyarıyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan getirilen sokağa çıkma sınırlamasına uymaları konusunda vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe uyarılarda bulunuyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan getirilen sokağa çıkma sınırlamasına uymaları konusunda vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe uyarılarda bulunuyor.

Vatandaşların bir arada bulunmaması amacıyla Cumhuriyet Meydanındaki banklar geçtiğimiz gün kaldırıldı. Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma sınırlamasına uymaları konusunda zırhlı polis aracından Türkçe ve Kürtçe anonslar yapıyor. - MARDİN

Kaynak: İHA