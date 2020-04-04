Kızıltepe polisi özel kıyafetle 20 yaş altı denetimi yaptı
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Recep Tayyip Erdoğan, Kızıltepe, 3. Sayfa

Kızıltepe polisi özel kıyafetle 20 yaş altı denetimi yaptı

Korona virüs kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlere 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı koydu.

04.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:25
Kızıltepe polisi özel kıyafetle 20 yaş altı denetimi yaptı

Korona virüs kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlere 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı koydu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için özel kıyafetleriyle denetim yaptı.

Dünyada hızla yayılan korona virüs Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Korona salgını sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlere 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı koydu. Yasağın ardından Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri özel kıyafetlerle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için denetimler gerçekleştirdi. Ekipler kimlik kontrolü yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar uyarıldı. Ekipler vatandaşların maske takması için uyarılarda bulundu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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