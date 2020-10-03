Kızıltepe polisi hırsız ve dolandırıcılara karşı vatandaşı bilinçlendirdi
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Kızıltepe polisi hırsız ve dolandırıcılara karşı vatandaşı bilinçlendirdi

03.10.2020 10:54 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:59
Kızıltepe polisi hırsız ve dolandırıcılara karşı vatandaşı bilinçlendirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla stant açtı, vatandaşlara broşür dağıtarak hırsızlıklara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla stant açtı, vatandaşlara broşür dağıtarak hırsızlıklara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğe Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, Cumhuriyet Meydanında hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla stant açtı. Vatandaşlara 'Hırsıza fırsat verme keşke deme, bilinçli toplum güvenli yaşam' temalı bilgilendirme broşürü dağıttı. Ekipler vatandaşların dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinden broşür alan İbrahim Aydın ismindeki vatandaş, ekiplerin yaptığı çalışmanın çok yararlı olduğunu ifade etti. Aydın, ekiplere teşekkür ederek vatandaşların da hırsızlara karşı önlemini alması gerektiğini kaydetti. - MARDİN

Kızıltepe polisi hırsız ve dolandırıcılara karşı vatandaşı bilinçlendirdi
Kızıltepe polisi hırsız ve dolandırıcılara karşı vatandaşı bilinçlendirdi
Kızıltepe polisi hırsız ve dolandırıcılara karşı vatandaşı bilinçlendirdi
Kızıltepe polisi hırsız ve dolandırıcılara karşı vatandaşı bilinçlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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