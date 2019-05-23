Kızıltepe Nüfus Müdürlüğü'nden Gezici Kayıt Terminali

Mardin'in Kızıltepe İlçe Nüfus Müdürlüğü engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine giderek adreslerinden gezici kayıt terminali ile kimlik kartı başvuruları almaya başladı.

Kızıltepe'de İlçe Nüfus Müdürlüğü, yaşlı ve engelli olup bunu sağlık raporu ile belgelendiren vatandaşların evlerine giderek adreslerinde gezici kayıt terminali kimlik kartı başvurularını almaya başladı.

Evde sağlık hizmetlerini hatırlatan Nüfus Müdürü Abdurrahman Abdüssametoğlu, gezici kayıt terminalinin yürüyemeyecek durumda olan vatandaşlara önemli derecede yardımcı olacağını açıkladı. Abdüssametoğlu, "Türkiye genelinde 2017'de uygulamaya konulan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvuruları için vatandaşların ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen müracaat yapmaları zorunluluğu bulunuyor. 15 yaş ve üzeri olan kişilerin biyometrik veri ve imzalarının alınmasını gerekli kılan uygulamada, nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendirdikten sonra kimlik kartı başvuruları, gezici kayıt terminali ile alınacaktır. Bu uygulama ile Kızıltepe ilçemizdeki engellilerimizin önündeki bir engeli daha kaldırmış olduk" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA