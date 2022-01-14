Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Bilen, göreve başladı - Haberler
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Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Bilen, göreve başladı

Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Bilen, göreve başladı
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Bilen, görevine başladı.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Bilen, görevine başladı.

Bilen, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi, kültürü ve bereketli toprakları ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'in güzel ilçesi Kızıltepe'ye hizmet edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Görevinin çocuklara hizmet olduğunu aktaran Bilen, şunları kaydetti:

"Onlar bizim geleceğimiz ve en önemli insan kaynağımızdır. Şehrimizin eğitim çalışanları olarak çocuklarımıza gücümüzün yettiği kadar hizmet götürmek en önemli işimiz olacaktır. Görevimiz insanlarımıza eğitim imkanlarını ulaştırmak olacaktır."

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AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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