Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına kavuştu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına kavuştu - Haber
Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına kavuştu

Mardin'in Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.

10.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:05
Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına kavuştu

Mardin'in Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.


Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, inşası tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı. Sanayi Mahallesinde yaklaşık bir buçuk dönümlük alanda 900 metrekare alan üzerinde 2 katlı olarak inşa edilen yeni hizmet binasında bir 1 konferans salonu, 1 toplantı salonu, müdür ve şube müdürleri odaları ile milli eğitim hizmet birimleri yer alıyor.


Uzun yıllar ilçe merkezinde Halk eğitim merkezi yanında bulunan binada hizmet veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, binanın fiziki yetersizliği nedeniyle yeni bir hizmet binasına ihtiyaç duyduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, yeni hizmet binasının en az 20-30 yıl ilçeye hizmet verecek kapasitede olduğunu söyledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ali Babacan Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilek Yaman Sinan Akçıl Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Berkay Şahin Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran İtalya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:25:03. #1.14#