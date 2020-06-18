Kızıltepe Millet Bahçesi kısa sürede tamamlanacak Muhteşem manzarası ile Kayseri'nin en gözde alanlarından biri olan Hacılar Kızıltepe, Millet Bahçesi oluyor.

Muhteşem manzarası ile Kayseri'nin en gözde alanlarından biri olan Hacılar Kızıltepe, Millet Bahçesi oluyor. Başkan Özdoğan çalışmaların kısa bir zamanda tamamlanacağının müjdesini verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin en önemlilerinden olan Kızıltepe Millet Bahçesi için yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Kayseri ve Erciyes manzarasıyla Kayseri'nin en gözde alanlarından olan Hacılar Kızıltepe'de incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; "En büyük ve en güzel projelerimizden birini daha hayata geçme noktasında sona doğru geldik. Kızıltepe Millet Bahçesi ilçemizin, ilimizin ve de Ülkemizin güzel projelerden biri olacağını düşünüyoruz. Burada 70 bin metrekarelik bir alan var. Millet Bahçesi olarak planlandı. Proje işlerimiz tamamlandı. Tüm imar uygulamaları tamamlandı. Mülkiyet sorunumuz yok. Yaptığımız projeleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayına sunduk. Sayın Bakanımızın desteğini bekliyoruz. Şehrin nefes alan noktalarından birisi. Hakim bir tepe. Gerek Kayseri halkımızın gerekse ilçe halkımızın rahatlıkla aileleriyle vakit geçirebilecekleri büyük bir alandan bahsediyoruz. Ben burada emeği geçen tüm belediye personelimize, bize her zaman desteğini esirgemeyen Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. İnşallah onaylardan sonra da tez zamanda hayata geçeceğini umuyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA