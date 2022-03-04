Kızıltepe Kaymakamı Çam, muhtarlarla görüştü
AA, Şahin Seçen - Güncel
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Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, muhtarlarla bir araya geldi.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, muhtarlarla bir araya geldi.
Kızıltepe Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, ramazan ayında yapılması planlanan etkinlikler hakkında istişarelerde bulunuldu.
Ramazan ayının manevi atmosferini ve ruhunu birlikte paylaşmak istediklerini kaydeden Çam, belediye olarak çeşitli çalışmalar yapacaklarını belirtti.
AA / Şahin Seçen - Güncel