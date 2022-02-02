Kızıltepe Kaymakamı Çam, belediye personeliyle bir araya geldi

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, belediye personeliyle görüştü.

Çam, bir restoranda düzenlenen programda, ilçede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle büyük bir azim ve gayretle çalışan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Ülkede olduğu gibi ilçede de son yılların en bereketli yılını yaşadıklarını ifade eden Çam, "Her rahmetin bir zahmeti, her zahmetin de bir rahmeti var. Vatandaşların günlük yaşamında bir aksama yaşamaması için ekipler elinden geleni yaptı. Kızıltepe Belediyesi olarak siz değerli çalışma arkadaşlarımızın azim ve kararlılığıyla bu yıl da vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz." dedi.

Çam, 2020 ve 2021 yılını hizmet yılı olarak geçirdiklerini dile getirerek, "Bu iki yıl içerisinde hem kırsal hem de şehir merkezi olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin metrekarenin üzerinde üst yapı işi yaptık. Yani 10 metre genişliğinde 110 kilometre yol yaptık. Kızıltepe Belediyesinin yöneticilerinin ve personelinin emekleriyle oldu. Bütün personelimize gönülden teşekkür ediyorum. 2022 yılında 2021'den daha fazla çalışacağız, çok daha fazla hizmet üreteceğiz." ifadelerini kullandı.