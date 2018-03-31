Kızıltepe İlçesine Doğalgaz Geliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Aşiti Mahallesinden sonra doğalgaz ilçe merkezine de geliyor. Çalışmalar sebebiyle trafiğin en yoğun olduğu Şanlıurfa Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kızıltepe ilçesi Aşiti Mahallesine yaklaşık bir yıl önce doğalgaz verilmişti. İlçenin merkezine de doğalgaz verilmesi için çalışmalar başladı. Şanlıurfa Caddesi trafiğe kapatıldı. İş makineleri kazı çalışmalarına başladı. Caddenin bir hafta trafiğe kapalı olacağı öğrenildi. 2014-2017 yılları arasında toplam 100 kilometre doğalgaz dağıtım hattı yapan şirket, bu kapsamda Artuklu ilçesinde İstasyon, Yenişehir, 13 Mart ve Yalım Mahallelerine, Kızıltepe ilçesinde Aşiti Mahallesine doğalgaz ulaştırmıştı. - MARDİN