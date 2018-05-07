Kızıltepe İlçesinde Yapılmayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kdk'nın Girişimleri ile Yapılacak

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılmayan Yükseköğretim Kurumları Sınavları, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) ÖSYM ile yaptığı görüşmeler sonucunda 2018 yılından itibaren ilçede yapılmaya başlayacak.

KDK'ya başvuran öğrenciler, Mardin'in en kalabalık nüfusa sahip ilçesi Kızıltepe'de yıllardır ÖSYM sınavlarının yapılmamasının öğrencileri ve ailelerini mağdur ettiğini, ilçedeki öğrencilerin genel olarak Artuklu ilçesinde sınava girdiklerini belirtti. Öğrenciler ayrıca Artuklu ilçesine ulaşım sıkıntısının bulunduğunu, sınav günü trafikte aşırı yoğunluk olduğunu ve kazalar yaşandığını bu nedenle de sınavlara geç kalarak sınava giremediklerini de bildirdi.

Geçmişte kopya ve güvenlik nedeniyle ÖSYM sınavlarının Kızıltepe ilçesinde yapılmadığını söyleyen başvurucu, artık ÖSYM sınavlarında her sınıfta kamera ve 2 gözetmen bulunduğunu ve sınav binasının polis tarafından korunduğunu böylece Kızıltepe ilçesinde sınavın yapılmasına engel bir şeyin kalmadığını belirterek başta Yükseköğretim Kurumları Sınavı olmak üzere diğer sınavların da Kızıltepe ilçesinde yapılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Şikayet başvurularını inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, ÖSYM yetkilileri ile başvurucuların talebini görüşerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Kamu Denetçiliği Kurumunun dostane çözüm girişimleri sonucunda başvurucuların talebi ÖSYM tarafından yerine getirildi ve 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kızıltepe ilçesinde yapılacak.

ÖSYM Başkanlığı KDK'ya gönderdiği yazıda, 2018-YKS Kılavuzunun 'Sınav Merkezleri' başlıklı maddesinde yer alan 'ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezi açabilir' düzenlemesi uyarınca ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavının Mardin ili Kızıltepe ilçesinde yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Mağduriyeti giderilen başvurucular, Kamu Denetçiliği Kurumuna ve emeği geçen ÖSYM yetkililerini teşekkürlerini ileterek kendileri gibi mağdur olanların veya idareyle başka sorunları olan herkesin mahkemeye gitmeden önce Kamu Denetçiliği Kurumuna ücretsiz ve kolay bir şekilde başvurabileceklerini kaydetti. - ANKARA