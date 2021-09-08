Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu
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Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Dündar, ilçede eğitimi bir üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Bunun için tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Dündar, ülkede tüm okullarda yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlattı.

Dündar, "Okul ve kurumlarımız hijyen yönünden öğrencilerimize ev sahipliği yapma noktasında bütün kadrosuyla hazır. Salgından okullarımızın etkilenmesini istemiyoruz. Aşı olmayan velilerimiz varsa, aşılarını yaptırsınlar, çevrelerini de aynı şekilde teşvik etsinler. Sağlıklı bir şekilde okullarımız yüz yüze eğitim versin istiyoruz." dedi.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu
Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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