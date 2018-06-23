Kızıltepe İlçe Merkezinin Yol Sorunu Bitiyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi şehir merkezi ve ilçelerde yol çalışmalarını sürdürüyor. Mardin'in Artuklu ilçesinde Battı Çıktı projesinde sona yaklaşılırken Kızıltepe ilçesinde alt yapı çalışması tamamlanan yollarda asfaltlama başladı.

Kırsal mahallelerin yollarının şehir merkezleri gibi olması hedefiyle asfaltsız Mardin yolu kalmaması için süren çalışmalar kapsamında, Mardin'in nüfusu olarak en büyük ilçesi olan Kızıltepe ilçesinde ana caddelerin iyileştirilmesi ve beklentileri karşılayan bir yapıda olması için çalışmalar başladı. Kızıltepe ilçesinde Mardin, Eski Hastane, Adnan Menderes, 806. Cadde ve Şanlıurfa caddesinde yaklaşık 3.5 kilometrelik yol çalışmasına start verilirken, çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Konu hakkında bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, "Şehrimizin sorunlarını biliyor ve çözüm üretiyoruz. Mardin'de görevde olduğumuz zaman diliminde birçok konuda başarılı işlere imza attık. İlimizin her metrekaresine kaliteli ve hemşehrilerimizin istediği hizmetleri ulaştırmak için çaba verdik. Alt yapı ve üst yapıda yaptığımız çalışmalar ile şehrimizin sorunlarını bitirmekle beraber, sosyal sorumluluk çalışmalarımız ile gönüllere dokunduk. İlimizde yol konusunda da önemli rakamlara ulaştık. Daha önceki dönemde neredeyse hiç yol yapılmamasına karşın kırsal mahallelerimizi ulaşılması rekor rakamlar ile beton asfalt ile tanıştırdık. İl ve ilçe merkezlerimizde de sorunları bitirmek adına gerekli çalışmaları hassasiyet ile sürdürüyoruz" dedi.

Kızıltepe ilçesinin beklentileri arasında yer alan yol çalışmalarına başladıklarını aktaran Yaman, "İlçemizin ana arter olarak önemli caddeleri söz konusudur. Gerek sosyal yaşam, gerek ilçe ekonomisi gerekse trafik bakımından bu caddeler önemli bir yer tutmaktadır. Biz bu caddelerde yapılan doğalgaz çalışmalarının akabinde, asfalt çalışmalarına başladık. An itibariyle Mardin Caddesi, Eski Hastane Caddesi, Adnan Menderes, 806. Cadde ve Şanlıurfa Caddesi'nde yaklaşık 3.5 kilometrelik yolun modern ve kaliteli yollar ile tanışması için ekiplerimi fedakarca çalışmaktadır. Kısa zaman diliminde bitireceğimiz çalışma ile Kızıltepe halkımızın en büyük isteklerinden birisi bitmiş olacak" diye konuştu.

Yaman, Artuklu'da da yol ve trafik sıkıntısında sona yaklaşıldığını aktarırken, Kızıltepe Kavşağı Battı Çıktı Projesinin de bitmek üzere olduğunu ve çalışmanın tamamen bitmesiyle özlenilen yollara kavuşulacağını sözlerine ekledi. - MARDİN