Kızıltepe İçme Suyu Projesi'nin yüzde 45'i tamamlandı

11.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:48

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MARSU), Kızıltepe ilçesinin içmesuyu şebeke hattının yüzde 45'ini tamamladı

MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen yaptığı açıklamada, Kızıltepe'nin içme suyu hattı 1960'lı yıllarda yapıldığını daha sonra 1984 ilave gerçekleştirildiğini belirtti.

Kızıltepe İçmesuyu Projesi kapsamında yaklaşık 200 kilometrelik şebeke hattını yenileyeceklerini belirten Dağdelen, şöyle konuştu:

"Ayrıca projemiz kapsamında İlçemizdeki 12 bin binanın su bağlantılarını da yenileyeceğiz. 9 aydır devam eden çalışmalar neticesinde yaklaşık 90 kilometrelik şebeke hattı yenilendi. Ayrıca 5 bin binanın şebeke bağlantısı yapıldı. 9 aylık çalışmamız sonucunda şuanda projenin yaklaşık olarak yüzde 45'lik bölümünü bitirmiş bulunmaktayız. Proje süresi yaklaşık olarak 2 yıldır. 9 ay geride kaldı. Bu süre zarfında projede yüzde 45 fiziki gerçekleşme yapılmıştır. Projemiz başarılı bir şekilde devam etmektedir."

Kaynak: AA