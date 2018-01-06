Kızıltepe Halk Eğitim Merkezinde Kızılay'a Kan Bağışı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine Diyarbakır'dan gelen Kızılay ekibi halk eğitim merkezinde kurdukları stand ile kurum personeli ve vatandaşlardan kan bağışı topladı.



Kızılay kan bağışı ekibinden Mehmet Müjde, yer tahsis ettiği için Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Hadi Gökdemir'e teşekkür ettiklerini söyledi. Müjde, "Buraya kan bağışı almak için geldik. Halktan daha fazla duyarlılık bekliyoruz çünkü Kızıltepe'nin kan bağışları ilçe devlet hastanesine yetmiyor. Kızıltepe vatandaşı kanda kendi ihtiyacını karşılayamıyor. 2017'de 30 bin kan ünitesi aldık ama kullanılan kan ünitesi 70 bin. 40 bin kan ünitesi dışarıdan almışız. Anne, bebek her türlü hastalar için inanılmaz derecede kan ihtiyacı oluyor. Gittiğimiz her yerden en az 50-60 ünite kan almamız gerekiyor ki bir sonraki hastalara kan yetiştirebilelim. Kurumların duyarlılığı bizim için çok önemli. Biz Diyarbakır'dan buraya ekip olarak geliyoruz. Diyarbakır, Şırnak, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt bizim çalıştığımız bölgeler. Bu bölgelerden duyarlılık bekliyoruz" dedi.



Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Hadi Gökdemir ise talep edilen yer için vatandaşların daha rahat kan verebilmeleri adına halk eğitim merkezini tahsis ettiklerini söyledi. Gökdemir, "Bizde hem kan verelim hem de belki bir örnek teşkil edip daha fazla kişinin kan vermesine vesile oluruz diye kurumdaki tüm çalışanlarla beraber kan verdik. Herkesten de bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - MARDİN