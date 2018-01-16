Kızıltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu Yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunda tek listeyle seçime giden mevcut Başkan Zeynettin Ayav güven tazeledi.

Kızıltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulu, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı. Kurula, 2 bin 186 üyesi bulunan odanın 344 üyesi katıldı. Tek listeyle seçime giden mevcut Başkan Zeynettin Ayav, güven tazeledi. İlçedeki alışveriş merkezleri ve market zincirlerinin esnafı bitirdiğini belirten Ayav, "AVM'ler nerdeyse köyleri bile ele geçirecek. Bu haksızlık acilen önlemeli. Buna çözümler bulacağız, alternatifler üreteceğiz. Meslek gruplarının aktif hale getirilmesi için iş yeri denetim ve danışmanlık gruplarımızı oluşturarak, her meslekten mesleki komisyonlar oluşturacağız. Yani yeni döneme yeni aktif projelere imza atacağız. Yönetim kurulumuzu 9 kişiden 11'e yükselterek Mardin'de sayı ve faaliyet olarak en büyük oda olma unvanını kormuş olduk. Kızıltepe esnaf ve sanatkarlarımız özverili, çalışkan ve girişimcidir. İş yeri edindirme kredisi açılır açılmaz esnafımızı iş yeri sahibi etmek için elimizden gelenini yapacağız. Şimdiye kadar 72 milyon kredi dağıttık. Esnafımızla berber çalışacağız ve hijyen eğitimleri, KOSGEB girişimcilik eğitimleri, DİKA projeleri gibi eğitimlere ağırlık vereceğiz. Üretken toplum yararına faaliyette bulunmak için elimizden gelenini yapacağız" dedi. - MARDİN