Kızıltepe'deki terör mağduru öğrenciler telafi eğitiminden memnun

18.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:57

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör mağduru öğrenciler, ara tatilde telafi amaçlı eğitime başlamaktan memnuniyet duyuyor.

Suriye'de yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ile Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde eğitime ara verilen okullarda 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi başladı.

Terör örgütünün Suriye'de işgali altındaki bölgeden sivillere yönelik gerçekleştirdiği havan mermili saldırılarda 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı Kızıltepe'de de 27 okulda 2 bin 756 öğrenci için yeniden ders zili çaldı.

Taşlıca İlk ve Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisi Sedef Karadeniz, ara tatilde eksiklerini giderme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Eğitimi sürdürmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Karadeniz, "Eğitim iyi ki başladı. Çünkü konularda geri kalmıştık. Bu sayede diğer arkadaşlarımız gibi konularda ilerleyebileceğiz." dedi.

Civan Koşar da kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, "Çok iyi oldu. Çok geride kalmıştık. Arkadaşlarımız 4'üncü üniteye geçmişti, biz ise 2'nci ünitedeydik." diye konuştu.

Kızıltepe Kaymakamı Çam'dan öğrencilere ziyaret

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan ile Taşlıca İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti, öğrenciler ve öğretmenlerle görüştü, onlara başarı diledi.

Çam, ülkede ilk kez karnesiz ara tatil döneminin başladığını belirtti.

İlçede daha önce can güvenliği için risk bulunan yerlerde eğitime ara verildiğini dile getiren Çam, şunları kaydetti:

"Bu ara dönemden istifade ederek yavrularımızın eğitimde eksik kalmaması için bir haftalık telafi eğitime girdik. Yavrularımızın eksiklerini gidermek istiyoruz. İnşallah devletimizin kararlığıyla bu tarz üzücü olaylar bir daha söz konusu olmayacak. Bu yavrularımızın sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak, eğitimdeki istek ve arzularını yerine getirebilmek için kurumlar olarak var gücümüzle çalışacağız."

Kaynak: AA