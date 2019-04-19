Kızıltepe'de Yöresel Ürün Fuarı Açıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yöresel ürün fuarı açıldı. Gıda, hediyelik eşya, giyecek gibi ürünlerin yer aldığı fuar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Trabzon'un peyniri, Mersin'in cezeryesi, Malatya'nın kayısısı gibi farklı ürün ve tatlardan oluşan fuar Kızıltepe otogar alanında açıldı. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden getirilen ürünler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yöresel ürün pazarının organizatöre Nurettin Özcan Türkiye'nin her yerinden insanın Kızıltepe'ye geldiğini söyledi. Özcan, "Fuarımız 28 Nisan'a kadar açık olacak. Burada yöresel ürünler, hediyelik eşyalar var. Farklı yörelerden ve farklı kültürlerden insanlar geldi bu etkiliğe. Tokat'tan tutun Trabzon'a kadar farklı yörelerden farklı insanlar geldi. Yöresel ağırlıklı bir çalışmamız söz konusu. Lokumdan tutun asma yaprağı ve manda yoğurduna kadar bir çok farklı ürün bulunuyor" dedi.

Etkinlik sayesinde doğu ile batı arasında bir köprü de oluşturduklarını anlatan Özcan, bir kültür buluşması olduğunu vurguladı. Özcan, bu tür etkinliklere halkın ihtiyacı olduğunu aktardı.

İstanbul, Gaziantep, Malatya ve Trabzon gibi illerden gelen pazarcılar, vatandaşın ilgisinden oldukça memnun. Antalya'dan gelerek Kızıltepe'de doğal taş satışı yapan esnaf vatandaşların fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Fuarın 28 Nisan'a kadar açık olacağı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA