Kızıltepe'de Yol Kenarında Bulunan Çantadan Patlayıcı Çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen yol arama ve tarama faaliyetinde bir askerin dikkati sayesinde fark edilen yol kenarına bırakılmış sırt çantasının içerisinden patlayıcı ve mühimmat çıktı.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "29 Aralık günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Kızıltepe ilçesinde terörle mücadele kapsamında yol arama-tarama faaliyetleri sonucu yol kenarına bırakılan bir sırt çantası fark edilmiştir. Çantanın içerisinde 6 adet anti tank mühimmatı, 2 kilogram plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 8 adet elektrikli fünye, 6 adet elektronik devre düzeneği, 3 adet pil ve 1 adet kumanda ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yeri inceleme birimi tarafından muhafaza altına alınmış olup, patlayıcı maddeler kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN