Kızıltepe'de yeni sebze ve meyve hali
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Kızıltepe'de yeni sebze ve meyve hali

08.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:17
Kızıltepe'de yeni sebze ve meyve hali

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Kızıltepe ilçesine sebze ve meyve hali yapılacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Kızıltepe ilçesine sebze ve meyve hali yapılacak.

Mardin Büyükşehir Belediye, mevcut sebze ve meyve halinin kapladığı alanın küçüklüğü ve ilçenin nüfus yapısına yetersiz olmasından dolayı daha fonksiyonel ve modern yeni bir sebze ve meyve halinin yapılması ihtiyacı doğdu.

Bunun üzerine Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda çalışmaları hızlandırılan Kızıltepe Sebze ve Meyve Hali Projesi onaylandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen proje, 65 bin metrekare üzerine yapılacak. İçerisinde 73 adet dükkanın yanı sıra idari bina, restoran, market, mescit, çay ocağı, dinleme ve bekleme alanları bulunacak.

Kızıltepe sebze ve meyve hali ortasında bulunan 15 bin metrekarelik alan yük doldurma, yük boşaltma ve park alanı olarak kullanılabilecek.

Bölgeye hizmet edecek kapasiteye sahip Kızıltepe Sebze ve Meyve Hali Projesi, ilçenin istihdamına büyük katkıda bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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