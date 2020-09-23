Kızıltepe'de yeğenine cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 16 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 16 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

İddiaya göre Kızıltepe'de yaşayan Osman Ç., yeğeni Z.Ç.'ye defalarca cinsel istismarda bulundu. Z.Ç.'nin ailesinin şikayet üzerine Osman Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çocuğun cinsel istismarı suçu kapsamında Osman Ç., isimli şahıs Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece 14 Eylülde tutuklanarak Mardin Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı