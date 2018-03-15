Kızıltepe'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yasa dışı bahisle operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 4 kişi hakkında da para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis oynatıldığı ileri sürülen iş yerine operasyon düzenlendi.



İş yerinde yapılan aramada, çok sayıda pul, iskambil kağıtları ve para ele geçirildi.

Operasyonda, kumar oynadıkları tespitiyle 4 kişi hakkında idari para cezası uygulandı, iş yeri sahibi de gözaltına alındı.